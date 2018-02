Sete camponeses são mortos em ataque a aldeia no Peru Pelo menos sete camponeses foram assassinados na localidade de Aucayacu, na região amazônica do Peru. O crime foi atribuído a integrantes do grupo guerrilheiro Sendero Luminoso. Versões da imprensa publicadas hoje indicam que os atacantes chegaram ao povoado em 9 de outubro e mantiveram um violento confronto com os moradores. Tropas do Exército e da polícia nacional foram mobilizadas para a zona a fim de perseguir os atacantes que, segundo as fontes ouvidas, "torturaram suas vítimas para em seguida executá-las a sangue frio". A região do ataque está localizada a cerca de 450 quilômetros a nordeste de Lima e é considerada de influência do narcotráfico.