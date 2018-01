Sete desaparecidos após desabamento em mina na Rússia Pelo menos sete homens ficaram isolados no fundo de uma mina após a queda de um desmoronamento nesta terça-feira. O temor de uma explosão retardou os esforços para resgatá-los. Os mineiros estão desaparecidos desde o acidente, durante a noite, na mina de carvão de Severnaya, perto da cidade de Vokuta, um centro de mineração dentro do círculo ártico, informou a porta-voz do ministério de Situações de Emergência, Marina Ryklina. A agência russa Interfax noticiou que pelo menos quatro dos sete mineiros que ficaram isolados depois da retirada dos demais estão vivos. Outra agência, a ITAR-Tass, forneceu os mesmos números, mas disse que a sorte deles é incerta: as equipes só podem tentar resgatá-los se for bem-sucedida a tentativa de ventilar a parte isolada, pois no momento há risco de explosão, por conta da grande concentração de metano no fundo da mina.