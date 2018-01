Sete desaparecidos em desmoronamento de barragem no Havaí Uma represa na ilha havaiana de Kauai desmoronou nesta terça-feira, jogando torrentes de água de um reservatório em direção ao Oceano Pacífico. Segundo a guarda costeira do Havaí, sete pessoas desapareceram com a passagem da tromba d´água. O porta-voz da guarda costeira Michael De Nyse disse que a notícia do desmoronamento só foi anunciada no meio da manhã, mas o incidente teria ocorrido durante a madrugada. Um helicóptero da guarda costeira esteve na cena à procura dos desaparecidos, mas até o momento não há notícias de mortos ou feridos. A deputada Hermina Morita, cujo distrito está na área atingida, informou que um morador da região passou a noite inteira procurando quatro membros de sua família. O homem, cujo nome não foi mencionado, contou-lhe que a força da água arrastou os escombros de sua casa até o oceano - uma distância de aproximadamente cinco quilômetros. Não houve nenhum aviso sobre o desmoronamento da represa. "Acredito que todos foram pegos de surpresa", disse Morita. Ray Lovell, porta-voz da Defesa Civil, afirmou que não poderia fornecer detalhes sobre o ocorrido pois seu escritório ainda estava averiguando o incidente.