Sete dos 23 britânicos detidos visitaram Paquistão Sete dos 23 detidos no Reino Unido por suposta participação no plano terrorista para derrubar aviões em vôo visitaram o Paquistão entre 2003 e 2006, disseram à Efe fontes do Ministério do Interior paquistanês. Fontes dos serviços secretos paquistaneses (ISI) também informaram neste sábado que as autoridades britânicas ofereceram recentemente ao Paquistão uma lista dos detidos, para verificar se algum deles tinha estado no país recentemente. Na lista enviada pelos britânicos havia um suspeito de 17 anos. A Polícia britânica interroga 23 pessoas detidas em várias operações efetuadas na semana passada em Londres, Birmingham e Buckinghamshire. Várias pessoas foram detidas também no Paquistão por relação com o suposto plano terrorista. As autoridades decidiram só divulgar informações sobre a investigação se houver consenso entre os Governos dos dois países sobre a extradição dos suspeitos. As fontes informaram que o Paquistão descobriu o complô terrorista para derrubar aviões há quatro meses, quando uma facção do grupo terrorista no Reino Unido al-Muhajiroon revelou uma lista de seus membros dissidentes envolvidos na conspiração. "O grupo se dividiu devido a sérias divergências entre seus líderes", disseram as fontes, acrescentando que as brigas internas do grupo permitiram ao ISI trocar informações com os serviços secretos do Reino Unido e Estados Unidos. O Al-Muhajiroon, ativo no Reino Unido, França e Holanda, entre outros países europeus, exige a volta do Califado no mundo islâmico, afirmaram as fontes.