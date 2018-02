Sete em cada 10 italianos têm vergonha da barriga Sete em cada 10 italianos têm horror de usar traje de banho por causa da barriguinha saliente, revelou uma pesquisa feita pela firma Eta Meta Research e difundida nesta terça-feira. Segundo o levantamento, realizado com um grupo de 850 homens de idades entre 24 e 56 anos, apenas 18% dos pesquisados se sentem em forma. Por outro lado, 51% dos italianos - cuja fama de grandes sedutores é mundialmente conhecida - não suportam nem a idéia de se olhar no espelho. A pesquisa revelou também que 47% dos italianos têm vergonha do excesso de gordura acumulada em volta de sua cintura e 43% reclamam da total ausência de músculos.