Sete escaladores são encontrados mortos no Monte Russo Elbrus Equipes de socorristas encontraram nesta quinta-feira os cadáveres de sete dos 12 escaladores desaparecidos no último dia 9 durante a subida pela face ocidental do Monte Elbrus (Cáucaso Norte), 5.642 metros acima do nível do mar, o mais alto da Europa. "Foram encontrados os cadáveres de sete montanhistas que tentaram refugiar-se sob a neve. Morreram por congelamento", disse à agência Interfax o porta-voz de Emergências da república russa de Kabardino-Balkária, Kantemir Davidov. A fonte acrescentou que os escaladores estavam a 5.300 metros de altura, em uma área onde as temperaturas caíram nos últimos dias para até 50 graus negativos. Os cadáveres das vítimas da tentativa frustrada de conquistar o pico mais alto da Europa serão levados de helicóptero a Nalchik, a capital de Kabardino-Balkária, onde médicos forenses estabelecerão as causas exatas das mortes, acrescentou Davidov. Uma expedição, formada por oito montanhistas de Moscou e outros quatro da capital ucraniana, Kiev, iniciou na segunda-feira passada a escalada do Elbrus sem contar com permissão oficial nem avisar previamente ao serviço que supervisiona as atividades nessa área. O Elbrus faz parte do chamado "Desafio dos sete cumes", que compreende aos picos mais altos dos continentes e subcontinentes do planeta. Os outros seis são: Aconcágua (Argentina/Chile, 6.959 metros); Carstenz (Indonésia-Oceania, 4.884 metros); Everest (Nepal/China, 8.848 metros); Kilimanjaro (Tanzânia, 5.892 metros); MacKinley (Estados Unidos, 6.194 metros), e Vinson (Antártida, 4.897 metros).