Sete estudantes morrem em avalanche na Argentina Sete estudantes morreram, dois estão desaparecidos e seis ficaram feridos em conseqüência de uma avalanche de neve que os surpreendeu no domingo enquanto escalavam o Cerro Ventana, próximo ao centro de esportes de inverno de Bariloche, confirmou nesta segunda-feira a polícia da província de Río Negro. A avalanche ocorreu na primeiras horas da noite de domingo, enquanto um grupo de 20 estudantes de educação física da Universidade de Comahue escalavam a montanha, situada a cerca de 17 km de Bariloche, a 1.760 km de Buenos Aires. O Centro Andino Bariloche organizou uma operação de salvamento com o apoio da polícia e da guarda civil. Seis jovens foram resgatados com diversos ferimentos e os grupos de salvamento conseguiram recuperar os corpos de outros sete que morreram em conseqüência da avalanche. Os trabalhos de busca foram interrompidos ontem à noite e reiniciados hoje pela manhã.