Sete feridos em corrida de touros Em uma das mais perigosas corridas de touro do festival de San Fermín deste ano, sete pessoas foram hospitalizadas, nesta sexta-feira, com ferimentos. Os seis touros, espremidos em um espaço reduzido para o início da corrida, dividiram-se em dois grupos no meio da carreira, tornando-a perigosa e imprevisível. Numerosos participantes do evento foram escoiceados e derrubados pelos touros enfurecidos sobre as pedras das estreitas ruas da cidade antiga. A televisão mostrou um touro preto de 500 kg caindo em cima de um participante da corrida. Apesar do susto, o estado de nenhum dos feridos nesta sexta é grave. O pior dia do festival foi sábado passado, quando seis pessoas ficaram gravemente feridas.