Sete feridos em turbulência de Airbus da Qantas

Sete pessoas ficaram feridas pela forte turbulência durante voo entre Hong Kong e a cidade australiana de Perth na noite deste domingo, 21. A aeronave, um Airbus A330-300 com 206 passageiros e 13 tripulantes da empresa australiana Qantas sofreu o impacto ao sobrevoar a ilha de Bornéu, cerca de quatro horas depois da decolagem.

Em comunicado, a empresa aérea afirmou que o avião sofreu apenas pequenos danos em dois painéis da cabine.

Os sete feridos - seis passageiros e um tripulante - foram medicados no próprio avião e não precisaram ser levados para um hospital após o desembarque.

No final do ano passado, a segurança da empresa australiana foi colocada em dúvida após vários incidentes e falhas técnicas seguidas. No mais grave deles foi aberto um buraco na fuselagem de uma aeronave que teve que fazer um pouso de emergência em Manila.