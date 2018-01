Sete franceses desaparecidos na Etiópia foram localizado Sete turistas franceses, que estavam desaparecidos há vários dias, foram localizados no nordeste da Etiópia, informou hoje o ministro de Assuntos Exteriores da França, Philippe Douste-Blazy. "Estávamos sem notícias de um grupo de sete turistas franceses. Estão agora em Mekele, onde um representante de nossa embaixada pôde se encontrar com eles", disse Douste-Blazy em um breve comunicado. O ministro se limitou a acrescentar que as autoridades francesas continuam verificando que "nenhum outro francês se encontra na área", na remota região etíope de Afar, fronteiriça com a Eritréia. Cinco britânicos que trabalham para a Embaixada do Reino Unido em Adis-Abeba foram seqüestrados na mesma área na quarta-feira, dia 28. Na sexta-feira, Douste-Blazy tinha destacado que a região é "perigosa" e lembrou que as autoridades francesas desaconselham há tempos os franceses de viajarem para lá, já que uma cidadã do país desapareceu na área em 2004.