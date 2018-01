Sete iraquianos e quatro americanos morrem em ataques Rebeldes e terroristas no Iraque mataram quatro membros da Guarda Nacional iraquiana, um chefe de polícia e dois policiais. Além disso, dois soldados dos EUA foram mortos e outros dois, feridos na segunda-feira, não resistiram e morreram hoje. Os guardas nacionais foram mortos quando um carro-bomba atingiu seu quartel em Kharnabat, ao norte de Bakouba. Uma picape branca acelerou na direção da guarita e tentou se misturar a um comboio de veículos militares americanos, disse o major Neal O´Brien. Um dos veículos forçou a picape para fora da estrada e os terroristas detonaram a bomba. Mais cedo, uma bomba de beira de estrada colocada no distrito de al-Washash em Bagdá matou o coronel Mouyad Mohammed Bashar, chefe de uma delegacia de polícia, e outro policial. Outro policial foi morto a tiros no norte do país, em Mossul.