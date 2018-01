Sete israelenses morrem em ataque perto do Líbano Sete israelenses morreram e outros seis ficaram feridos quando três homens armados dispararam de uma colina contra um caminhão e vários veículos nas proximidades da fronteira com o Líbano, informou a polícia. Segundo policiais, os atacantes aparentemente vieram do Líbano apesar de o Exército israelense admitir que não tinha ainda provas de que tratou-se de uma infiltração pela fronteira nortista. Forças de segurança responderam imediatamente, atacando os homens nas colinas próximas ao kibutz Metsuba, uma granja comunitária no norte de Israel, matando dois dos agressores. O terceiro ainda estaria sendo perseguido. Os moradores do kibutz se refugiaram num porão a prova de bombas.