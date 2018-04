Sete membros de rede mafiosa são executados na China

Sete membros de uma rede mafiosa foram executados com injeções letais na província chinesa de Hebei, no norte do país, pouco depois que a Corte Suprema confirmou as sentenças, informou a agência oficial Xinhua.

Os condenados foram acusados de manter uma rede de crime organizado com aproximadamente cem membros que controlava o negócio provincial de transportes, com assassinatos, extorsão, posse ilegal de armas e roubos.

Outros três indivíduos do grupo também foram condenados à morte, mas sua sentença foi suspensa por dois anos, e pode ser trocada por prisão perpétua se os presos mantiverem boa conduta nesse período, enquanto outros 84 receberam penas de prisão de durações distintas.

O julgamento da rede mafiosa foi o maior realizado em 60 anos na província de Hebei, que fica perto da capital chinesa, Pequim.

Pelo menos dez pessoas foram assassinadas pelo grupo, que estava fortemente hierarquizado e dividido em várias seções, uma delas dedicada aos negócios e outra formada por guarda-costas.

A China lançou uma campanha contra o crime organizado em fevereiro de 2006, e em três anos foram registradas cerca de 9.000 detenções e várias penas de morte.

O gigante asiático é o país que mais aplica a pena de morte no planeta, e acumula mais de 70% do total mundial. Segundo a Anistia Internacional, só em 2008, mais de 1.700 pessoas foram mortas dessa forma, embora outra ONG, a Fundação Dui Hua, acredita que o número passe de 5.000.

No entanto, o regime comunista modificou em 2004 o sistema judiciário chinês, obrigando que todas as penas de morte fossem revisadas pela Corte Suprema (antes bastava a confirmação de cortes locais), o que resultou em uma considerável queda nas execuções.