Sete militantes são mortos no Paquistão Sete supostos militantes foram mortos hoje em um confronto com forças de segurança paquistanesas em um vale na região noroeste que já foi controlado pelo Taleban, disse a polícia. Acredita-se que os suspeitos estavam fugindo de uma operação do Exército paquistanês em Mohmand, região tribal na fronteira com o Afeganistão onde dezenas de insurgentes foram mortos e presos nos últimos dias.