Sete militares dos EUA feridos por bomba no Iraque Sete soldados americanos ficaram feridos nesta quinta-feira no Iraque após a detonação de uma bomba posta na beira da estrada em que iam os militares em comboio. A explosão, em Mosul, ao norte do país, deixou também um veículo Humvee destruído e outro seriamente danificado. O atentado ocorreu na manhã desta quinta-feira, pelo horário local.