Sete morrem em ataques na Síria em meio a protestos

Ativistas dizem que foram feitos disparos em Baba Amr, Khaldiyeh e Karm el-Zeytoun, que duraram mais de duas horas. O Observatório Sírio pelos Direitos Humanos informou que sete pessoas, entre elas uma criança, foram mortas em Baba Amr. As linhas telefônicas estavam cortadas na cidade.

As forças de segurança também abriram fogo em Damasco, na tentativa de interromper a disseminação dos protestos na capital, disseram ativistas. A capital do país é uma base do regime do presidente Bashar Assad.

Durante a noite, manifestantes interromperam ruas que levam à Praça Baramkeh, no centro da capital, segundo Mohammed Shami, porta-voz dos ativistas na província de Damasco. Segundo ele, havia uma "campanha de desobediência civil em Damasco em apoio a Homs e às cidades atingidas da Síria".

Na segunda-feira, Assad acusou grupos estrangeiros de financiarem e armarem rebeldes para desestabilizar o país. Em janeiro, a ONU contabilizava 5.400 mortes pela repressão na Síria apenas em 2011. Os protestos contra o regime começaram em março passado e têm sido duramente reprimidos. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.