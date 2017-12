Sete mortos e mais de 250 feridos no Paraguai A violência das festas natalinas deixou até agora 7 mortos e 250 feridos no Paraguai, informaram as autoridades médicas e policiais. Fontes da Polícia Nacional disseram que 4 das mortes foram casos de homicídio ocorridos em diferentes regiões, uma pessoa morreu por atropelamento, outra por afogamento e um menor de 10 anos foi atingido por uma bala perdida. O números correspondem à noite do dia 24. No ano passado, na mesma noite, foram registradas 25 mortes, a maioria provocada por acidentes e violência gerados por consumo excessivo de bebidas alcoólicas. O Hospital de Emergências Médicas de Assunção informou que nas primeiras horas de hoje foram atendidas 258 pessoas, em sua maioria alcoolizadas e com feridas provocadas por armas brancas. Os médicos tiveram que atender os feridos e intoxicados nos corredores do hospital pois o número de pessoas ultrapassou o número de leitos disponíveis.