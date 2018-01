Sete mortos em atentado na Indonésia Na província indonésia de Aceh, no extremo norte da ilha de Sumatra, sete pessoas foram mortas por disparos feitos por desconhecidos, nesta terça-feira. Nenhum grupo assumiu a responsabilidade, mas as autoridades locais acusam os rebeldes separatistas da organização Aceh Merdeka de serem os responsáveis. O Movimento Aceh Livre, que luta por um estado islâmico no extremo norte de Sumatra, desde os anos 70, negou qualquer envolvimento com as mortes.