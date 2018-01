Sete mortos em caçada paquistanesa a Taleban e Al-Qaeda Centenas de soldados paramilitares paquistaneses entraram em choque nesta terça-feira com suspeitos de dar abrigo a militantes foragidos do Taleban e da Al-Qaeda na montanhosa fronteira entre o Paquistão e o Afeganistão. Os combates resultaram na morte de quatro soldados e três suspeitos, disse um porta-voz do Exército. Entretanto, uma fonte ligada aos serviços de segurança disse que oito soldados paquistaneses morreram na operação. Cerca de 700 soldados paramilitares iniciaram a operação na manhã de hoje em Kaloosha, uma aldeia situada cerca de dez quilômetros a oeste de Wana, principal cidade da província de Warizistão do Sul. Uma morador de Kaloosha, Qasim Khan, contou que soldados paramilitares trocaram tiros com pessoas posicionadas em uma casa fortificada. Não se sabe quem estava no interior do imóvel, mas acredita-se que entre eles estivessem um dos sete membros do clã de Yargul Khel acusados de dar abrigo a supostos membros da Al-Qaeda e do Taleban. Os sete recusam-se a render-se às autoridades paquistanesas. "Nós não temos permissão para sair de casa", comentou Khan em conversa por telefone com um repórter da The Associated Press. Segundo ele, a aldeia estava sitiada. Em Islamabad, o general Shaukat Sultan, porta-voz do Exército, disse à The Associated Press que quatro paramilitares e três "cafajestes" morreram, entre eles um estrangeiro que ainda precisa ser identificado. Em Wana, no entanto, uma fonte ligada aos serviços de segurança comentou que o número verdadeiro de mortos entre as fileiras paramilitares seria oito. Sob condição de anonimato, ela disse ainda que 25 soldados ficaram feridos. Amjad Ali Bangash, um morador da aldeia, contou à The Associated Press ter visto os corpos de pelos menos seis soldados sendo levados para um quartel em Wana. Sultan disse que os tiroteios cessaram depois desse combate. Trata-se da mais recente operação militar paquistanesa nas regiões tribais semi-autônomas perto da fronteira com o Afeganistão. Acredita-se que membros do Taleban e da Al-Qaeda estejam refugiados nessa região e tenham cobertura de chefes tribais locais.