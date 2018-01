Sete mortos em conflito entre israelenses e palestinos Cinco palestinos e dois soldados israelenses morreram em mais um dia de violência na Cisjordânia e na Faixa de Gaza, revelaram fontes militares. Na tarde de hoje, helicópteros de Israel dispararam um míssil contra um carro na Cidade de Gaza, causando a morte de Mahmoud Zatme, de 42 anos, um suposto líder da Jihad Islâmica, na segunda ação do tipo em dois dias. Doze pedestres ficaram feridos na operação. Depois de reduzir a freqüência de suas operações militares durante a guerra liderada pelos Estados Unidos contra o Iraque, o Exército do Estado judeu retomou sua caçada a suspeitos de militância islâmica nos últimos dias. Em ações de busca realizadas na calada da noite, soldados prenderam dezenas de suspeitos. O ministro palestino Saeb Erekat condenou os ataques aéreos e os denunciou como "uma clara tentativa do governo israelense de sabotar qualquer tentativa de se retomar o processo de paz". Mais cedo, no norte da Cisjordânia, dois pistoleiros palestinos invadiram uma base do Exército de Israel perto do assentamento judaico de Bekaot e assassinaram dois soldados antes de serem mortos. A autoria da ação foi reivindicada pelas Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa. Em Tulkarem, soldados israelenses disfarçados saltaram de uma van e abriram fogo contra um carro com supostos membros dos Mártires de Al-Aqsa. O motorista e um passageiro morreram e quatro pessoas ficaram feridas. O grupo informou mais tarde que três de seus militantes escaparam, um morreu e quatro pedestres foram detidos. Ainda nesta quinta-feira, a esposa de Mohammed Safouri, um palestino sob custódia de Israel há oito meses, disse ter sido notificada de que seu marido seria expulso para Gaza. O irmão de Safouri é um líder da Jihad Islâmica. Uma fonte militar confirmou a assinatura da ordem de expulsão. Sob condição de anonimato, a fonte garantiu que Safouri ajudou o irmão a perpetrar atentados contra israelenses. Safouri pode apelar às justiças civil e militar. Em Nablus, o Exército de Israel deteve quatro meninas de 17 anos por suspeitar que elas estariam orquestrando uma ação suicida, informou o Exército. As quatro são amigas e estudam na mesma escola. O alerta partiu dos professores das meninas, que ouviram rumores de que elas estariam planejando um atentado. Veja o especial :