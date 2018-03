Sete mortos em desmoronamento de edifício no Paquistão

Pelo menos sete pessoas morreram neste domingo e outras 15 ficaram feridas por causa do desmoronamento de um prédio perto da cidade de Karachi, no sul do Paquistão, informou uma fonte no país. Segundo a fonte, citada pelo canal "Geo TV", entre as vítimas mortais há uma criança de dois anos. Equipes de resgate e ambulâncias se dirigiram ao local para tentar tirar as pessoas que ficaram presas sob os escombros. Moradores da região ajudam nos trabalhos de resgate como voluntários, segundo a "Geo TV". O acidente aconteceu na localidade de Buldia quando um prédio residencial de três andares caiu por causas ainda desconhecidas.