Sete mortos em incêndio em Moscou Um incêndio em um prédio residencial de nove andares no leste de Moscou, na madrugada desta segunda-feira, deixou sete mortos. Entre as vítimas há duas crianças que tiveram os corpos carbonizadas e dois adultos que tentaram se salvar atirando-se pelas janelas do edifício. Outras três pessoas foram hospitalizadas. Segundo bombeiros, o fogo foi causado por ?uso descuidado de fogo? por moradores do sexto andar. A emissora NTV informou que, de acordo com investigações preliminares, um cigarro teria provocado o incêndio.