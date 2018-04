Sete países acertam sanções contra Coreia do Norte Depois de duas semanas de reuniões, sete países chegaram a um acordo para aplicar novas sanções contra a Coreia do Norte pela realização de um segundo teste nuclear, disseram hoje fontes diplomáticas na Organização das Nações Unidas (ONU). As duas semanas de reuniões a portas fechadas envolveram os embaixadores das cinco nações com poder de veto no Conselho de Segurança (CS) da ONU (China, Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e Rússia) e de dois países diretamente interessados no assunto (Japão e Coreia do Sul), segundo as fontes.