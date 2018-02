Sete palestinos morrem em ataques na Faixa de Gaza Com pouco movimento na frente política, militantes na Faixa de Gaza atiraram mais de 80 mísseis contra o território israelense nesta segunda-feira, de acordo com uma porta-voz do Exército de Israel. Em resposta, israelenses realizaram cerca de 30 ataques a Gaza no mesmo período. Ao menos sete palestinos morreram nas ofensivas, incluindo uma mulher de 42 anos.