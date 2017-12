Sete pessoas morrem em acidente na Tailândia Uma fábrica de três andares de uma grande fabricante de aparelhos eletrônicos desabou no começo desta sexta-feira, na Tailândia, matando pelo menos sete pessoas e ferindo outras 57. De acordo com a polícia local, 100 mulheres estavam trabalhando na Delta Electronics Thailand por volta das 4 horas de hoje (19 horas de quinta-feira, em Brasília). Anusorn Mutahid, um executivo da companhia, disse que seis mulheres e um homem foram mortos, além de mais três mulheres, que estão desaparecidas. O tenente-general da polícia Pichit Kruanthechkup disse aos repórteres que, aparentemente, o teto do prédio rachou e desabou sobre 30 toneladas de equipamento de ar condicionado instlado no local. Centenas de bombeiros e policiais entraram nos escombros da fábrica.