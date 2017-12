Sete pessoas morrem em Bangladesh Pelo menos sete pessoas morreram e outras 200 ficaram feridas nos tiroteios e ataques com bombas neste sábado, dois dias antes das eleições gerais em Bangladesh. Entre os mortos estão quatro ativistas da Liga Awani de Bangladesh, que disputa as eleições contra o Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP). A polícia informou que cerca de 290 pessoas foram mortas e várias ficaram feridas durante a campanha eleitoral no país, mesmo depois do governo mobilizar mais de 50 mil tropas para "garantir" a segurança. Esse número já é mais que o dobro comparado com as eleições de 1996.