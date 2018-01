Sete pessoas morrem em tiroteio na Califórnia Uma ex-funcionária de um escritório dos correios na Califórnia assassinou seis pessoas a tiros e, aparentemente, suicidou-se em seguida, informaram nesta terça-feira fontes policiais. Uma pessoa ferida no tiroteio, que ocorreu em uma central de processamento dos correios, está em estado muito grave. A polícia chegou ao local do ataque no final do dia da última segunda-feira, após receber uma chamada de emergência e encontrou, inicialmente, duas pessoas mortas fora da central e outras duas gravemente feridas no interior do prédio. Um dos feridos morreu ao ser levado para o hospital e o outro permanece em situação crítica. Posteriormente, a polícia encontrou, durante uma inspeção detalhada no edifício dos correios, os corpos de outras três vítimas, assim como o da mulher que se acredita que realizou os disparos, segundo as fontes. O escritório postal fica a poucos metros da Universidade da Califórnia em Santa Bárbara, cerca de 160 quilômetros ao noroeste de Los Angeles.