Sete pessoas morrem na região da Caxemira Novos confrontos entre indianos e paquistaneses deixaram nesta terça-feira pelo menos sete mortos na região da Caxemira, informaram fontes dos dois países. O tenente H.S. Oberoi, porta-voz do Exército indiano, disse que um oficial morreu na fronteira da Caxemira do lado indiano, e três civis ficaram feridos no setor Naushahra, próximo a linha de controle que divide a Caxemira entre Índia e Paquistão. Do lado paquistanês, pelo menos cinco pessoas morreram, entre elas cinco membros de uma família , e outras 16 ficaram feridas.