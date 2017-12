Sete policiais chechenos morrem em ataque guerrilheiro Pelo menos sete policiais morreram e outros onze ficaram feridos na noite desta segunda-feira durante um ataque da guerrilha separatista em Shali, a terceira cidade da Chechênia, a 25 km ao sudeste de Grozni. Fontes da administração local informaram que o ataque aconteceu no centro da cidade e que todas as vítimas são policiais chechenos. Após o combate, uma mina de grande potência explodiu sob um caminhão do comando militar de Shali, ferindo um oficial e um soldado.