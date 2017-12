Sete rebeldes das Farc morrem em combates com Exército colombiano Pelo menos sete guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) foram mortos em combates com o Exército nos departamentos de Huila e Caquetá, no sudoeste do país, informaram fontes militares colombianas, nesta segunda-feira, 28. O coronel Jaime Alfonso Lasprilla, comandante da Nona Brigada do Exército, declarou aos jornalistas que cinco guerrilheiros das Farc morreram num confronto perto de um acampamento dos insurgentes na zona rural do município de Baraya, 400 quilômetros a sudoeste de Bogotá. Ele acrescentou que as vítimas pertenciam à Coluna Móvel Teófilo Forero, uma das facções mais ativas das Farc. Na operação, as tropas confiscaram armas, munição, equipamentos de comunicação e mantimentos. Mais tarde em São Vicente del Caguán, no departamento do Caquetá, houve outro combate no qual morreram outros dois rebeldes da mesma facção, disse o oficial.