Sete rebeldes das Farc mortos em combates em três regiões Sete guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) foram mortos em combate pelo exército colombiano em três regiões do país, informaram nesta quinta-feira fontes militares. A Agência de Notícias do Exército afirmou que os combates aconteceram na noite de quarta-feira nos departamentos (estados) de Huila, Antioquia e Córdoba. Dois rebeldes da frente número 13 das Farc morreram em Pitalito (sudoeste), onde a 9ª Brigada do Exército realizou uma operação. Outros dois guerrilheiros morreram em Tarazá, no departamento de Antioquia - um em Abejorral e outro em um bairro de Medellín, capital da região. Um terceiro morreu em Puerto Libertador, em Córdoba, no noroeste do país. Em todas as operações foram apreendidas armas, granadas, munição e equipamentos de comunicação, destacou a fonte. O exército prendeu sete guerrilheiros das Farc em Boyacá (centro do país) e em Magdalena e La Guajira (norte), além de dois combatentes do Exército de Libertação Nacional (ELN) em Cesar (norte).