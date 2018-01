Em dois meses, sete refugiados morreram por dia tentando chegar à Europa, diz OIM

GENEBRA - O inverno europeu não freou o fluxo de refugiados pelo mar Mediterrâneo, mas, em razão do clima, o número de mortes ganha uma nova dimensão. Dados da Organização Internacional de Migração (OIM) mostram que, nos últimos dois meses, uma média de sete pessoas morreram por dia ao tentar chegar à Europa, um novo recorde.

Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 18, no Dia Internacional de Migração e diante da constatação de que a cúpula da UE enfrenta sérias dificuldades para encontrar um acordo para lidar com o fluxo de refugiados.

Dos 160 mil lugares prometidos para acolher os refugiados, os europeus encontraram menos de 200. Enquanto isso, projetos de leis e cercas se proliferam para proteger os países do fluxo. Na Dinamarca, deputados debatem a possibilidade de criar uma lei permitindo que o governo confisque joias e outros bens dos refugiados, como forma de compensar os custos que eles geram ao país.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Enquanto isso, as entidades afirmam que as mortes se acumulam. Nos últimos 60 dias, a OIM registrou 420 vítimas de naufrágios, um recorde. O fluxo não para. No total, a entidade registrou 954 mil pessoas chegando à Europa, com quas 3,7 mil mortes.

Apenas na terça-feira 15, 4,2 mil pessoas desembarcaram nas ilhas da Grécia, vindos da Turquia. Até o dia 16 de dezembro foram 800 mil refugiados entrando na Europa pelas ilhas gregas. Se até novembro muitos conseguiram entrar na Macedônia, a realidade é que o fechamento de fronteiras deixou milhares presos em Atenas e em outras cidades gregas.