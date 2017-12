Sete sauditas detidos em Guantánamo são repatriados O ministro do Interior da Arábia Saudita, príncipe Naif bin Abdul Aziz, anunciou nesta quarta-feira a repatriação de mais sete sauditas que estavam detidos na base naval americana de Guantánamo, em Cuba. O ministro explicou que o avião que transportou os sete repatriados aterrissou esta manhã no reino. Ele disse que seu Governo "continuará os esforços para conseguir a volta de todos os que ainda estão" detidos em Guantánamo, mas não revelou o número total. Aziz disse que os sauditas que tinham sido repatriados "cumprem as leis e as normas", o que considerou "essencial para o sucesso dos contatos para a repatriação dos que ainda estão detidos". Cerca de 45 sauditas detidos em Guantánamo foram repatriados. Alguns deles estão detidos na Arábia Saudita. Dos 19 autores dos atentados de 2001 em Washington e Nova York, 15 eram sauditas.