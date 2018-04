Sete soldados do Paquistão são mortos em emboscada Sete soldados morreram e 16 ficaram feridos em uma emboscada realizada por militantes no noroeste do Paquistão. Os insurgentes realizaram a emboscada ontem na área de Dattakhel, no Waziristão do Norte, perto da fronteira com o Afeganistão. O cinturão tribal onde ocorreu o ataque é um foco de insurgentes, com presença do Taleban e da Al-Qaeda. "O comboio militar realizava um movimento de rotina entre Miranshah e Dattakhel", afirmou um comunicado dos militares.