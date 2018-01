Sete soldados russos morrem em ataques na Chechênia Pelo menos sete soldados russos e um policial local morreram em explosões de minas terrestres, tiroteios e ataques rebeldes promovidos durante as últimas 24 horas na conturbada república da Chechênia, informou neste domingo uma fonte ligada à administração chechena pró-Rússia. Em resposta às constantes ações de militantes separatistas chechenos, as forças russas bombardearam supostos esconderijos dos rebeldes nas regiões de Vedeno, Nozhai-Yurt, Kurchaloi e Gudermes. Enquanto isso, operações de busca e apreensão promovidas pelo Exército russo resultaram na prisão de pelo menos 180 suspeitos de ligação com os rebeldes durante as últimas 24 horas.