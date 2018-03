Sete soldados são mortos em emboscada na Tailândia

Uma emboscada contra uma patrulha do Exército da Tailândia resultou na morte de pelo menos sete soldados no sul do país nesta sexta-feira, 15, informou a polícia local. Os soldados seguiam a bordo de uma caminhão militar até o local de uma troca de tiros entre militares e supostos rebeldes muçulmanos na província de Pattani quando ocorreu a explosão de uma bomba plantada no acostamento de uma estrada, relatou o coronel de polícia Anirut Im-erb. A seguir, supostos rebeldes abriram fogo contra os soldados atingidos pela explosão. Ao todo, sete soldados morreram no ataque, prosseguiu Im-erb. Trata-se de um dos piores ataques perpetrados este ano contra as forças de segurança no sul do país. Im-erb atribuiu a emboscada a rebeldes muçulmanos que atuam na região e comentou que a explosão destruiu o caminhão militar a bordo do qual viajavam os soldados. Também houve feridos na explosão, mas o coronel não entrou em detalhes. Em outro episódio de violência ocorrido nesta sexta, um franco-atirador matou três líderes muçulmanos e feriu gravemente uma pessoa ao abrir fogo contra o veículo no qual viajavam as vítimas, disse o major de polícia Hantee Koraharee. O incidente também ocorreu em Pattani. Segundo ele, a polícia ainda está investigando o caso. Depois de três líderes muçulmanos da região terem sido mortos em outros ataques ocorridos no início desta semana no sul da Tailândia, os habitantes da região passaram a acusar o Exército tailandês pelas mortes e a exigir que os responsáveis sejam levados à justiça. Desde o início de 2004, quando começou uma rebelião muçulmana que se alastrou pelas províncias de Pattani, Yala e Narathiwat, no sul da Tailândia, episódios de violência ligados à insurgência já provocaram a morte de mais de 2.300 pessoas. Os insurgentes islâmicos queixam-se de discriminação por parte do governo da Tailândia, dominado pelos budistas. Os muçulmanos dizem ser tratados como cidadãos de segunda classe.