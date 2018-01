Sete terroristas islâmicos são mortos na Macedônia Sete supostos terroristas islâmicos foram mortos, neste sábado, em choques com forças policiais perto de Skopje, capital da Macedônia, informou o ministro do Interior macedônio, Ljube Boskovski. Segundo ele, os extremistas ingressaram no país provenientes do Paquistão com o objetivo de atacar instalações governamentais macedônias e embaixadas, principalmente as da Grã-Bretanha e da Alemanha. Esses países participam da luta antiterrorista liderada pelos Estados Unidos. "Eles são provavelmente cidadãos paquistaneses", disse Boskovski. "Aquele grupo terrorista estava na região com a intenção de atacar instalações vitais, funcionários macedônios e as embaixadas de Alemanha, Grã-Bretanha e Estados Unidos em Skopje." Após a autópsia nas vítimas, legistas disseram que elas tinham pele escura. Imagens apresentadas pela polícia aos jornalistas mostravam o que pareciam ser documentos de identidade com os nomes Omer Farooq e Bilal Hussein. Não foi possível confirmar a informação de forma independente. O Paquistão não possui embaixada em Skopje.