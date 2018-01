Sete vôos são cancelados por suspeita de atentado nos EUA Poucas horas depois de as autoridades de segurança dos EUA terem detectado novos indícios sobre planos para desfechar ataques terroristas no território americano, segundo informou na noite de sexta-feira a rede de TV CNN, cinco vôos da British Airways e dois da Air France foram cancelados hoje. Ao mesmo tempo, um Airbus da companhia americana Virgin Atlantic, que voava de Londres para Nova York com 181 passageiros a bordo, deu meia-volta quando sobrevoava o Atlântico, depois de perceber que algo cheirava a queimado em seu interior. Segundo a CNN, funcionários de segurança estão particularmente preocupados com a possibilidade de vôos da British Airways e da Air France se converterem em objetivos da rede terrorista Al-Qaeda. A British e a Air France tiveram vários vôos para os EUA cancelados em dezembro, durante a vigência do "alerta laranja" - o segundo mais alto da escala de advertência criada após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. Os vôos suspensos da British partiriam de Londres para Washington e Miami. Os aviões da Air France voariam de Paris para Washington. Sem entrar em detalhes, as duas companhias justificaram o cancelamento dos vôos informando que ele se deu por "razões de segurança". "A segurança de nossas operações é a nossa prioridade absoluta", dizia uma nota divulgada pela British Airways.