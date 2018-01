Seul acredita que outro Taepodong-2 esteja pronto para o lançamento A Coréia do Norte parece ter preparado mais um míssil de longo alcance tipo Taepodong-2 numa rampa de lançamento no nordeste desse país, disse nesta sexta-feira o ministro da Defesa sul-coreano, Yoon Kwang-Ung. "Parece que outro Taepodong-2 foi deslocado para a base de mísseis de Musudan-Ri, na província de Hamgyong do Norte", mesmo local de onde foi disparado o primeiro míssil de longo alcance, na quarta-feira, afirmou o ministro, citado pela agência Yonhap. Yoon explicou em entrevista coletiva que há "informação dos serviços secretos, ainda a confirmar, de que a Coréia do Norte mobilizou dois mísseis Taepodong-2, dos quais um foi disparado na quarta-feira". Além do Taepodong-2, na quarta-feira a Coréia do Norte disparou seis mísseis de médio e curto alcance, provocando uma crise internacional que está sendo examinada no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Todos os mísseis caíram no Mar do Japão. Mas os lançamentos deixaram em alerta máximo os sistemas defensivos do Japão, Coréia do Sul e Estados Unidos. Segundo o Pentágono, o Taepodong-2 lançado na quarta-feira caiu 42 segundos depois de ser lançado. Mas fontes do Ministério da Defesa sul-coreano insistiram na quinta que ele se manteve em seu curso durante sete minutos. O jornal Sankei do Japão citou nesta sexta fontes oficiais japonesas e americanas para afirmar que o Taepodong-2 deveria ter caído numa área próxima ao Havaí, para demonstrar que a Coréia do Norte pode atacar o território americano. A Coréia do Norte, através de um porta-voz em Genebra, ressaltou nesta sexta-feira que sua intenção com os lançamentos não era atacar ninguém. Mas reafirmou sua intenção de realizar novos testes.