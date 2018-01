Seul apóia resolução da ONU contra mísseis da Coréia do Norte O Governo da Coréia do Sul expressou seu apoio à resolução aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU que condena a Coréia do Norte pelos recentes testes realizados com mísseis. Um comunicado oficial assinala que a Coréia do Sul respalda a resolução do Conselho de Segurança aprovada por unanimidade e "reconhece seus esforços para adotá-la". O Governo sul-coreano também afirmou que apóia a necessidade de enviar a Pyongyang uma "mensagem clara e firme" por parte da comunidade internacional para que o lançamento de mísseis não volte a acontecer. Os 15 membros do Conselho de Segurança votaram a favor de uma resolução condenando a Coréia do Norte pelo lançamento de sete mísseis no dia 5 de julho e exigindo que o país volte às negociações de seis lados sobre seu programa de armas nucleares.