Seul confirma que tripulantes de navio sequestrado no Mar Arábico estão bem

TÓQUIO - O Governo de Seul confirmou neste domingo que os 21 tripulantes do navio-tanque sequestrado neste sábado no Mar Arábico estão bem, segundo as informações recebidas pela barqueira sul-coreana Samho Shipping, proprietária do cargueiro.

O "Samho Jewelry", de 11.500 toneladas e com uma tripulação de 11 birmaneses, oito sul-coreanos e dois indonésios, foi capturado neste sábado, por supostos piratas somalis quando se encontrava em águas situadas entre Omã e Índia.

"Através da comunicação entre a Samho Shipping e o barco se confirmou sua localização e que seus 21 tripulantes estão bem", indicou uma fonte do Ministério sul-coreano de Exteriores à agência local Yonhap.

A mesma fonte disse que tudo aponta para que foram piratas somalis os autores do sequestro, que aconteceu quando o navio, que transportava produtos químicos com destino ao Sri Lanka, estava a cerca de 350 milhas náuticas do litoral de Omã.

Em abril do ano passado um petroleiro da mesma companhia, o "Samho Dream", foi sequestrado por piratas somalis e liberado sete meses depois, com seus 24 tripulantes, após o suposto pagamento de um resgate de cerca de US$ 9 milhões por parte da barqueira.

Com o sequestro de ontem, há 29 embarcações e 693 reféns em poder de piratas somalis, segundo dados da missão antipirataria da União Europeia (UE).