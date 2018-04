Seul denuncia contas do Norte A Coreia do Sul advertiu os EUA que a Coreia do Norte usou 20 contas bancárias no exterior para suas atividades de falsificação, lavagem de dinheiro e outras transações ilegais, informou ontem a mídia sul-coreana. O jornal "Chosun Ilbo", citando um funcionário sul-coreano, publicou ontem que o governo de Seul ofereceu aos EUA informação sobre 20 contas na China e Suíça. A agência de espionagem da Coreia do Sul, a chancelaria e o Ministério de Finanças não confirmaram a versão. A Coreia do Norte foi acusada anos atrás de falsificar notas de US$ 100 e lavagem de dinheiro, mas negou as acusações. Analistas asseguram que o governo de Pyongyang tem um departamento exclusivo para controlar as atividades ilícitas como falsificação, contrabando de drogas e venda de armas. O departamento tem 120 companhias comerciais estrangeiras sob sua jurisdição, disse Lim Soo-ho, investigador do Instituto Samsung de Desenvolvimento Econômico, em Seul.