Seul detecta mobilização em base norte-coreana

Os serviços secretos sul-coreanos detectaram o transporte de um míssil de longo alcance em um trem para a base de lançamento de Musudan-ri, no leste da Coreia do Norte, informou nesta quarta-feira, 17, o jornal sul-coreano Chosun Ilbo.

Esta base foi usada pela Coreia do Norte no dia 5 de abril para lançar um foguete que sobrevoou o Japão e que motivou a condenação do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

O trem, especialmente equipado para este tipo de transporte, é o mesmo usado no mês passado para transportar outro míssil intercontinental à base de Dongchang-ri, nas costa oeste.

Autoridades sul-coreanas e americanas suspeitam que a Coreia do Norte queira testar dois mísseis de longo alcance, mas também discutem a possibilidade de que seja uma cortina de fumaça para despistar a espionagem dos dois países, informou o Chosun Ilbo.