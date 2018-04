Seul encontra proa de barco militar naufragado A Coreia do Sul retirou hoje do mar a proa do barco militar Cheonan que afundou após uma explosão em águas próximas da disputada fronteira com a Coreia do Norte. O país também recuperou o cadáver de um marinheiro. Até agora, 40 cadáveres foram recuperados, incluindo o que foi retirado hoje das águas.