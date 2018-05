Seul ordena aos moradores de Yeonpyeong a buscarem refúgio

TÓQUIO - A Coreia do Sul ordenou nesta segunda-feira aos moradores da ilha de Yeonpyeong que se desloquem para refúgios, pouco antes do início das manobras militares nessa região situada a apenas 13 quilômetros da Coreia do Norte, informou a agência sul-coreana Yonhap.

Um porta-voz da Junta de Chefes do Estado-Maior da Coreia do Sul disse à Yonhap que as manobras anunciadas em Yeonpyeong, situada na tensa fronteira no Mar Amarelo (Mar Ocidental), são "rotineiras" e que Seul tem "legitimidade" para realizá-las a fim de "defender as ilhas do noroeste".

Na ilha se encontram cerca de 280 pessoas, entre moradores, jornalistas e funcionários, aos quais se lhes ordenou sua evacuação para refúgios antiaéreos através de alto-falantes logo pela manhã, segundo a agência sul-coreana.