Seul prepara hoje seu maior exercício militar A Coreia do Sul anunciou ontem que preparava para hoje o maior exercício militar marítimo-terrestre de sua história, com uso de munição real, perto da Coreia do Norte. Seul já fez manobras militares na segunda-feira na Ilha de Yeonpyeong, a mesma que foi bombardeada pelo Norte em novembro, provocando quatro mortes.