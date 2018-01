Seul recebe pandas gigantes de presente da China

SEUL - Um casal de pandas gigantes, presentes do presidente chinês, Xi Jinping, à Coreia do Sul, chegaram nesta quinta-feira, 3, a Seul, onde foram recebidos com honras.

Aibao ("tesouro maravilhoso"), uma fêmea de 2 anos, e Lebao ("tesouro aprazível"), um macho de 3 anos, viajaram a bordo de um avião acompanhados por uma equipe de veterinários.

A China presenteou com pandas a Coreia do Sul em 1994 para celebrar o segundo aniversário de suas relações diplomáticas. Mas, durante a crise financeira asiática de 1998, Seul devolveu os animais argumentando o alto custo de manutenção.

Foi durante a visita de Estado, em julho de 2014, que Xi anunciou que Pequim presentearia Seul com um novo casal de pandas. / AFP