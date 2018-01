Seul sugere desfile e equipe feminina de hóquei conjunto com Coreia do Norte

SEUL - A Coreia do Sul propôs à sua vizinha Coreia do Norte que ambas as delegações desfilem de maneira conjunta na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Pyeongchang, assim como alinhem uma única equipe de hóquei sobre o gelo, anunciou nesta sexta-feira o vice-ministro de Esportes, Roh Tae-Kang, citado pela agência Yonhap.

+ Pyongyang pede que Seul abandone manobras militares com EUA para eliminar tensões

Um desfile conjunto das duas delegações seria um gesto de grande simbolismo em plena trégua olímpica, nos Jogos que começarão em 9 de fevereiro a cerca de 80 quilômetros da fronteira com o Norte.

As duas Coreias, que oficialmente ainda estão em guerra, já desfilaram juntas nas cerimônias de abertura dos Jogos Olímpicos de 2000 em Sydney, em 2004 em Atenas, e em 2006 em Turim.

A Coreia do Norte havia boicotado os Jogos Olímpicos de Verão em Seul em 1988, únicos Jogos organizados até o momento na Coreia do Sul.

Representantes das duas Coreias se reuniram na terça-feira pela primeira vez desde dezembro de 2015, em um encontro no qual a Coreia do Norte aceitou enviar à Coreia do Sul uma delegação para os Jogos Olímpicos de Inverno, que acontecerão em Pyeongchang de 9 a 25 de fevereiro. / AFP