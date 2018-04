Seul suspeita que Pyongyang desvia petróleo para manobras militares

Militares sul-coreanos suspeitam que a Coréia do Norte poderia estar desviando para manobras militares parte do petróleo obtido pelo acordo para sua desnuclearização, segundo assegura, neste domingo, a agência "Yonhap". Desde dezembro, a Coréia do Norte aumentou suas manobras aéreas e terrestres e fontes militares sul-coreanas acham que poderia estar utilizando parte do petróleo pesado que foi fornecido de acordo com as negociações de seis lados, das quais participam também Coréia do Sul, Estados Unidos, China, Rússia e Japão. "Os serviços de inteligência da Coréia do Sul e dos Estados Unidos analisaram o aumento das manobras das unidades armadas da Coréia do Norte durante este inverno", disse a "Yonhap" um oficial militar sul-coreano. Esse aumento de treinamentos militares na Coréia do Norte parece ser destinado a resistir às manobras conjuntas da Coréia do Sul e dos EUA, previstas para março.