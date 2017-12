Seul tenta deter divulgação de vídeo de decapitação O Ministério da Informação da Coréia tenta impedir a divulgação, pela internet, do vídeo que mostra a decapitação do sul-coreano Kim Sun-il. Radicais islâmicos o seqüestraram no Iraque e o mataram depois que a Coréia do Sul se negou a cumprir a exigência de retirar tropas do país. O ministério pediu aos provedores sul-coreanos que impeçam o acesso às imagens - divulgadas por um site de radicais islâmicos. O presidente Roh Moo-hyun ordenou uma investigação sobre o caso, depois de confirmado que Kim fora seqüestrado em 31 de maio e não em 17 de junho, como informara o governo.